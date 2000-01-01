Напомним, что шарж на осчастливленных принятием "Национального закона" "ликудников" опубликовали ранее в "дочернем" издании Jerusalem Report. Свой рисунок автор сопроводил цитатой из небезызвестного произведения: "Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие".
1 августа в JPost вышла редакционная заметка, в которой карикатура была названа антисемитской.
Jerusalem Post fires cartoonist Avi Katz for drawing this biting commentary on #Israel’s divisive nation-state law which opposition MPs said is racist &akin to ‘apartheid’. The law removes Arabic as a national language, encourages Jewish-only settlements https://t.co/2kfXW06f5kpic.twitter.com/9oKtOhCt3c
"Образ свиньи напоминает антисемитские шаржи, используемые против евреев на протяжении всей истории. Мы – сионистская газета и не можем принять эту унизительную аналогию", - говорится в опубликованной 1 августа редакционной статье JPost.
Также в заметке говорится, что "уже только после публикации редакционная коллегия осознала, что эта карикатура не должна была публиковаться. Она не должен был публиковаться изначально, но еще большей ошибкой было бездействие после ее публикации".
Тем не менее, на момент написания статьи (вторая половина дня 1 августа) шарж по-прежнему находился на странице Jerusalem Report.
Стоит отметить, что изначально решение уволить Каца было воспринято правозащитниками и профсоюзом в штыки - они увидали в этом цензуру.