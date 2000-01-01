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Газета раскритиковала, но не удалила шарж с `Биби-свиньей` 01.08 14:55   MIGnews.com

Газета раскритиковала, но не удалила шарж с "Биби-свиньей"

Израильское издание The Jerusalem Post не собирается отступать от своего решения разорвать сотрудничество с карикатуристом Ави Кацем, который изобразил премьер-министра и его соратников из партии "Ликуд" свиньями из "Скотного двора" Джорджа Оруэлла.

Напомним, что шарж на осчастливленных принятием "Национального закона" "ликудников" опубликовали ранее в "дочернем" издании Jerusalem Report. Свой рисунок автор сопроводил цитатой из небезызвестного произведения: "Все животные равны, но некоторые более равны, чем другие".

1 августа в JPost вышла редакционная заметка, в которой карикатура была названа антисемитской.



"Образ свиньи напоминает антисемитские шаржи, используемые против евреев на протяжении всей истории. Мы – сионистская газета и не можем принять эту унизительную аналогию", - говорится в опубликованной 1 августа редакционной статье JPost.

Также в заметке говорится, что "уже только после публикации редакционная коллегия осознала, что эта карикатура не должна была публиковаться. Она не должен был публиковаться изначально, но еще большей ошибкой было бездействие после ее публикации".

Тем не менее, на момент написания статьи (вторая половина дня 1 августа) шарж по-прежнему находился на странице Jerusalem Report.

Стоит отметить, что изначально решение уволить Каца было воспринято правозащитниками и профсоюзом в штыки - они увидали в этом цензуру.


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