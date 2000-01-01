Десятки раввинов подписали открытое письмо в поддержку ЛГБТ
С достаточно неожиданным обращением выступили 75 израильских и зарубежных ортодоксальных раввинов, написав открытое письмо с выражением поддержки ЛГБТ-сообществу.
При этом, как пишет "Гаарец", сбор подписей только начался, и до четверга, когда будет опубликована окончательная версия письма, организаторы инициативы надеются собрать еще больше сторонников. Напомним, что именно на четверг запланировано проведение гей-парада в Иерусалиме.
Таким образом, они отреагировали на просьбу более 200 своих коллег предотвратить гей-прайд. На прошлой неделе другие раввины заявили, что ЛГБТ-активисты "ведут агрессивный террор, сопровождаемый дистанционным промыванием мозгов, будто у них может быть какая-то «семья», уничтожают понятие семьи и превращают извращенцев в героев". Также они заявили, что усыновленные однополыми парами дети будут несчастны.
"Совершенно очевидно, что использование таких оскорбительных слов, как «извращенцы», в отношении людей, созданных по образу и подобию Бога, неприемлемо и опасно. Тем более, когда они исходят от раввинов, которые должны быть очень осторожно подбирать выражения. Ставя под вопрос нормальность группы людей, тем самым они подогревают физическое и словесное насилие, из-за которого эта группа и так ежедневно страдает", - говорится в ответном письме.
Раввины также призвали "удвоить усилия по превращению наших синагог, домов и общин в безопасные и терпимые места для ЛГБТ-сообщества".
"Вместо ненависти давайте предложим любовь. Там, где другие унижают, мы будем стремиться к равенству", - гласит текст обращения.
Среди подписавших письмо: бывший президент нью-йоркской школы раввинов "Йешиват Ховевей Тора" Ашер Лопатин, основатель движения "Ури ле-Цедек" Шмули Янкловиц, декан первой йешивы, предоставляющей женщинам сан раввина, "Махарат" Сара Гурвиц, духовный лидер лос-анджелесской конгрегации "Бней Давид-Иудея" Йосеф Канефский и бывший директор Национального еврейского учебного центра США Ирвинг Гринберг.
Среди подписавших израильтян: глава женского бейт-мидраш киббуца Эйн-ха-Нацив Рахель Керен, духовные лидеры конгрегации "Кинор-Давид" в Раанане Цви и Ошра Корен, а также одна из ведущих ортодоксальных феминисток Девора Еврон.