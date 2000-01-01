Таджикистан создал отдел МВД по защите туристов

Власти Таджикистана приняли решение создать специальный отдел в Министерстве внутренних дел, который будет защищать туристов от криминала, следить за порядком среди самих путешественников, обеспечивать порядок в местах большого скопления людей, а также выполнять роль информационного источника касательно транспорта, достопримечательностей и гида.
Глава отдела проблем экологии при МВД страны Анварджон Ализода заявил, что при необходимости сотрудники правоохранительных органов также будут принимать участие в обеспечении безопасности иностранных туристов, в том числе, при их перемещении.
"Если будет необходимость, сотрудники подотдела по туризму будут сопровождать путешественников до места их назначения, обеспечивая безопасность", - передали его слова на RT.
Такое решение было принято после того, как 30 июля вследствие наезда на автомобиле на семерых иностранных велосипедистов неизвестным, от полученных травм скончались четверо. Позже террористическая организация взяла на себя ответственность за произошедшее.