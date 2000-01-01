01.08 13:38 MIGnews.com

Израиль шпионил за сотрудником Amnesty International

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Международная правозащитная организация Amnesty International обвиняет Израиль в кибератаке на одного из своих сотрудников.Согласно информации на сайте организации, в начале июня ему в WhatsApp пришло сообщение с просьбой оказать помощь с антисаудовской демонстрацией у посольства королевства в Вашингтоне. К сообщению была прикреплена ссылка для подробной информации о мероприятии, при переходе по которой смартфон обновлял операционную систему, при этом устанавливая шпионское приложение Pegasus, разработанное израильской IT-фирмой NSO Group Technologies."NSO Group известна тем, что продает свои шпионские программы только правительствам. Таким образом, мы считаем это преднамеренной попыткой проникнуть в Amnesty International со стороны правительства, враждебного по отношению к нашей правозащитной работе", - говорит глава департамента технологий Джошуа Франко.Pegasus представляет собой так называемый "троян", который передает контроль над устройством злоумышленнику, предоставляя ему возможность осуществлять или просматривать журнал вызовов, фотографии, переписку и другие данные на телефоне."Это новая норма для правозащитников", - говорит Франко.В NSO обещали изучить подобные обвинения, заявив, что их разработки предназначены только для "расследования и предотвращения преступлений и терактов".Выводы Amnesty International опосредованно подтвердила канадская организация Citizen Lab, которая два года отслеживает шпионскую деятельность NSO. Ее сотрудники насчитывают около 175 целей, за которыми шпионит NSO. Из них 150 находятся в Панаме.В Citizen Lab утверждают, что аналогичным образом, как с сотрудником правозащитной организации, шпионы пытались взломать и телефоны чиновников в Катаре и Саудовской Аравии. Если данная информация подтвердится, это может поставить Израиль в весьма неловкое положение перед лояльными к нему государствами Персидского залива.