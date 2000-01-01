01.08 12:58 MIGnews.com

Сборная Ирака впервые сыграет в футбол в Рамалле

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Национальная футбольная сборная Ирака собирается посетить Рамаллу, чтобы принять участие в товарищеском матче с палестинцами. С этой целью, как сообщает агентство AFP со ссылкой на представителя иракской сборной Басиля Горгиса, в четверг они прилетят в ПА. Сам матч запланирован на субботу, 4 августа."Палестинская делегация будет ожидать иракскую команду в Аммане и сопроводит ее в Рамаллу", - сказал агентству Горгис.Напомним, что Ирак, принимавший участие во всех крупных войнах арабов против Израиля – в Войне за независимость в 1948 году, в Шестидневной войне в 1967-м и в Войне Судного дня в 1973 – до сих пор не заключил мир с Еврейским государством.В свете этого остается неясным, поступало ли израильским властям обращение с просьбой разрешить въезд иракским спортсменам, и, если поступало, то каков был ответ МИДа.Стоит отметить, что большинство арабских сборных – большинство из которых не признают право Израиля на существование – отказываются посещать автономию, поскольку в целях профилактики контрабанды оружия все въезды в нее контролируются Израилем.