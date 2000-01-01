Тимати оштрафовали за концерт на крыше автомобиля

Тверской суд Москвы обязал рэпера Тимати выплатить штраф размером в 20 тысяч рублей за импровизированный концерт в центре столицы, который повлек за собой осложнение движения на дороге из-за столпившихся фанатов.
"Суд признал Тимура Юнусова виновным в совершении административного правонарушения ("Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка")", - передали решение судьи на RT.
В свою очередь, музыкант вину признавать отказался, так как внедорожник, на который Тимати залез вместе с Егором Кридом для исполнения песни, не препятствовал передвижению, а от самого выступления никто не пострадал.