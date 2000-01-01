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Фото из Facebook: Timati 02.08 01:43   MIGnews.com

Тимати оштрафовали за концерт на крыше автомобиля

Тверской суд Москвы обязал рэпера Тимати выплатить штраф размером в 20 тысяч рублей за импровизированный концерт в центре столицы, который повлек за собой осложнение движения на дороге из-за столпившихся фанатов.

"Суд признал Тимура Юнусова виновным в совершении административного правонарушения ("Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка")", - передали решение судьи на RT.

В свою очередь, музыкант вину признавать отказался, так как внедорожник, на который Тимати залез вместе с Егором Кридом для исполнения песни, не препятствовал передвижению, а от самого выступления никто не пострадал.

"Людям понравилось", - сказал он в суде, передали на "Рамблер/Новости".

В ночь с 20 на 21 июня этого года музыканты вылезли на припаркованный у дороги автомобиль и начали спонтанное выступление, возле "сцены" собралось множество людей, которые мешали проезду транспорта.


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