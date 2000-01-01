Грабители умчались на катере с сокровищами шведской короны
Грабители вынесли королевские драгоценности из кафедрального собора в Страгнас, к западу от Стокгольма.
После дерзкого ограбления они вскочили в поджидавший их катер у умчались в западном направлении. Им удалось вынести короны и державу короля Карла IV и его супруги Кристины, умерших в начале 17-го века.
Полиция гналась за ворами по морю, воздуху и суше. Несмотря на это, грабителям удалось оторваться от погони, причалить, сесть в машину и уехать в направлении Стокгольма.
Полиция продолжает поиски “во всех направлениях”, но пока никто не арестован.
Представители собора заявили, что речь идет о “бесценном национальном достоянии”.