01.08 13:16 MIGnews.com

Грабители умчались на катере с сокровищами шведской короны

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Грабители вынесли королевские драгоценности из кафедрального собора в Страгнас, к западу от Стокгольма.После дерзкого ограбления они вскочили в поджидавший их катер у умчались в западном направлении. Им удалось вынести короны и державу короля Карла IV и его супруги Кристины, умерших в начале 17-го века.Полиция гналась за ворами по морю, воздуху и суше. Несмотря на это, грабителям удалось оторваться от погони, причалить, сесть в машину и уехать в направлении Стокгольма.Полиция продолжает поиски “во всех направлениях”, но пока никто не арестован.Представители собора заявили, что речь идет о “бесценном национальном достоянии”.