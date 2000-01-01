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01.08 13:16   MIGnews.com

Грабители умчались на катере с сокровищами шведской короны

Грабители вынесли королевские драгоценности из кафедрального собора в Страгнас, к западу от Стокгольма.

После дерзкого ограбления они вскочили в поджидавший их катер у умчались в западном направлении. Им удалось вынести короны и державу короля Карла IV и его супруги Кристины, умерших в начале 17-го века.

Полиция гналась за ворами по морю, воздуху и суше. Несмотря на это, грабителям удалось оторваться от погони, причалить, сесть в машину и уехать в направлении Стокгольма.

Полиция продолжает поиски “во всех направлениях”, но пока никто не арестован.

Представители собора заявили, что речь идет о “бесценном национальном достоянии”.


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