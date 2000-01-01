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Араб похитил винтовку М-16 у солдатки в аэропорту Бен-Гурион | Фото: Israel Defense Forces/Flickr01.08 12:04   MIGnews.com

Араб похитил винтовку М-16 у солдатки в аэропорту Бен-Гурион

Израильские СМИ сообщают о том, что обитателю деревни А-Рам в Иерусалиме Нур ад-Дину а-Джазауи предъявлено обвинение в краже укороченной автоматической винтовки М-16 и сумки с личными вещами из машины служащей МАГАВа.

Джазауи взломал машину солдата в 23:00 11 июля. Спрятав оружие под заднее сиденье и оставив на заднем сидении чехол с двумя обоймами, она отправилась встречать прилетевшую из-за границы сестру.

Джазауи прибыл в аэропорт с специальным электронным устройством для вскрытия автомобилей. Он натянул на голову майку и залез в машину солдатки. После этого он уехал на такси в Бейт-Ханина, где, вероятнее всего, продал винтовку. Оружие найти до сих пор не удалось.

Кроме того, его обвиняют и в других ограблениях: в Ор-Йехуде он из одной машины у автомобиля файл с кредитками, наличными деньгами и личными вещами, а из второй – ноутбук и документы.

Его было решено оставить под стражей до окончания разбирательства.


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