01.08 11:12 MIGnews.com

На "Аруц Шева" заявили в полицию за призывы убивать геев

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Руководство сайта 7-го канала ИТВ извинилось и удалило опубликованную в авторской колонке Моше Хасдаи статью, в которой израильское ЛГБТ-сообщество усмотрело прямой призыв к физическому уничтожению геев, левых и феминисток."ЛГБТ и светские лево-экстремисты, включая проникающий в армию и власти радикальный феминизм, играют на руку арабскому врагу, рассматривающего его как возможность ослабить армию и еврейский национализм.Как будто этого мало, они теперь еще и разжигают общины друзов, бедуинов и африканских инфильтрантов против еврейского народа, Еврейского государства и его правительства. Существует арабо-нацистский противник внутри страны, и он гораздо опаснее Ирана.После Холокоста многие евреи повторяют "никогда больше". Никогда не позволить насилию и ненависти Холокоста повториться. Чтобы обеспечить это, мы обязаны первыми ударить по нашим врагам, подстрекающим нас убивать.Мы обязаны ликвидировать и изгнать тех, кто готов стереть и отрицать нашу историю как евреев и иудеев. Это амалекитяне и их закон нам известен. Пора сделать то, что должно", - пишет автор на сайте "Аруц Шева".Стоит отметить, что в Торе племя кочевников амаликитян считалось олицетворением зла, а напутствие в их отношении гласит: "Иди, сокруши амалекитян и уничтожь все, что у них есть. Не жалей никого – ни мужчин, ни женщин, ни детей, ни грудных младенцев, ни волов, ни овец, ни верблюдов, ни ослов" (Второзаконие).После этого глава Ассоциации ЛГБТ в Израиле Чэн Ариэли обратилась в полицию обвинив "семерку" в разжигании ненависти накануне третьей годовщины убийства Ширы Банки на гей-параде в Иерусалиме и девятой годовщины атаки в гей-клубе "Бар-Ноар", жертвами которой стали два человека."Аруц Шева" принесла свои извинения, заявив, что статья Хасдаи была размещена на сайте по "технической ошибке", и удалила ее.