Стали известны убийцы российских журналистов в Африке
Радиовещательная станция Центральноафриканской республики со ссылкой на источник в правительстве заявила в среду утром, что исполнителями убийства выступили мусульманские повстанцы "Селека".
"Трое россиян с журналистскими удостоверениями были убиты 30 июля примерно в 19:24 по местному времени в 24 км от населенного пункта Сибю на шоссе, ведущем в Декоа", - передали сообщение станции на ТАСС.
При этом отмечается, что когда три журналиста в сопровождении гражданина ЦАР остановились на пропускном пункте при выезде из деревни Сибю, пограничники предупредили их об опасности региона в ночное время и порекомендовали переждать до рассвета, а только потом отправляться, однако путешественники проигнорировали совет.
"Их тела были обнаружены утром во вторник сотрудниками Миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНЮСКА) в нескольких километрах к северу от Сибю. Власти считают, что убийство могло быть делом рук повстанцев "Селека". Тела убитых были доставлены 31 июля сотрудниками МИНЮСКА в Банги", - добавили в заявлении.
Сопровождающий позже рассказал, что журналистов захватили 10 человек в масках, разговаривающие на арабском языке, ему же самому удалось спастись. Сейчас Министерство иностранных дел РФ тесно сотрудничает со своими коллегами из ЦАР для выяснения обстоятельств произошедшего.
Как сообщалось ранее, в Центральноафриканской Республике были убиты журналисты Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые трудились над съемками документального фильма о деятельности в стране российских частных военных компаний (ЧВК).