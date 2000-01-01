01.08 10:20 MIGnews.com

Израиль подвергся массивной кибератаке двух сверхдержав

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Несколько месяцев назад одно из правительственных разведведомств обратилось за помощью к своему бывшему сотруднику под кодовым именем "Офир", который уже давно занимается частной практикой в области кибербезопасности. Как пишет Ynet, то, что обнаружилось в итоге, ошарашило всех.Главной задачей "Офира" и выделенной ему команды была оценка безопасности некоторых основных компьютерных систем Израиля – как на стратегических, так и на менее важных объектах. Надо было окинуть "свежим глазом" и, при возможности, обнаружить дыры в системах защиты.Изначально основной киберугрозой считался Иран, поскольку хакеры Исламской республики перманентно атакуют израильские компьютеры – за время, что Тегеран находился под санкциями, иранцы продвинулись в воровстве данных, взломе баз данных и заражении вирусами.Что ж, команда "Офира" приступила к работе. Но уже первые результаты их анализа оказались настолько невероятными, что их пришлось перепроверять – все эксперты пришли к одним выводам."Я много лет занимаюсь киберзащитой, но такого не видел никогда. Заражены многие компьютеры, включая компьютеры в школах, больницах, МВД, инфраструктурных объектах национального масштаба и так далее. Все они заражены вредоносным программным обеспечением, включая подсемейства оных, являющиеся самыми сложными в своей работе и форме заражения", - заявил эксперт, представляя результаты исследования.Поразительно то, что хакерам удалось обойти даже усложненные системы защиты центральных компьютерных систем, которые используются правительством."У этой организации нет проблем с инвестированием огромных ресурсов в рабочую силу. Это не чье-то хобби. Ответственность за эти атаки несут не 2-3-4 ячейки. Это целое государство, которое вкладывает в эти атаки все, что имеет", - утверждает "Офир".По его данным, для кибератак на Израиль были задействованы сотни человек, что много даже для отдельного государства. Отсюда вытекает другой, не менее шокирующий вывод его доклада: Еврейское государство подверглось нападению сразу двух государств. Причем эксперты считают, что эти хакеры не связаны ни с Ираном, ни с "Хизбаллой", ни с ХАМАСом."Офир" уверен, что в кибератаках были замешаны куда более мощные силы – Россия и Китай, пишет Ynet.В частности, издание приводит в пример две российские хакерские организации Fancy Bear и Cozy Bear, которые считаются сотрудниками внешней разведки, ГРУ, и ФСБ.На этом фоне блекнет даже скандал с завербованным Ираном экс-министром Гоненом Сегевом."Какого реальная ценность кого-либо вроде Сегева? На сегодняшний день альтернатива классическому сбору разведывательных данных, главным образом для Китая и России - это сделанное китайскими компаниями устройство для прослушивания, так называемая "логическая бомба", которая помещается внутрь коммуникационного устройства, и, являясь его частью, ее очень сложно обнаружить. Таким образом, вы можете прослушивать телефоны даже самых высокопоставленных чиновников", - говорит координатор кибер-исследований Школы делового администрирования при Тель-Авивском университете доктор Нимрод Козловски.В рамках противодействию российскому и китайскому шпионажу ШАБАК запретил крупной китайской телефонной компании участвовать в тендере на поставку оборудования для систем связи в Израиле, а после того, как оказалось, что китайский телефон премьер-министра Индии заражен вирусом, некоторые охранные компании в Израиле запретили своим сотрудникам использовать смартфоны китайских марок.