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Протесты в Вашингтоне:пострадали сотрудники секретной службы 01.06 10:40   MIGnews.com

Протесты в Вашингтоне: атакованы сотрудники секретной службы

Свыше 50 сотрудников секретной службы США в Вашингтоне были ранены после столкновений с демонстрантами протестующими в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в городе Миннеаполис, заявил высокопоставленный источник в структурах безопасности американской столицы.

Он утверждает, что манифестанты забрасывают силовиков бутылками с зажигательной смесью. Кроме секретной службы США, на помощь полиции и сотрудникам министерства национальной безопасности были направлены федеральные маршалы, сотрудники управления по борьбе с наркотиками и Национальная гвардия, чтобы усмирять протестующих в Вашингтоне, пишет Fox News.

Уже примерно 4,1 тыс. человек задержаны в ходе протестов в США.


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