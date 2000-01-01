Протесты в Вашингтоне: атакованы сотрудники секретной службы
Свыше 50 сотрудников секретной службы США в Вашингтоне были ранены после столкновений с демонстрантами протестующими в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими в городе Миннеаполис, заявил высокопоставленный источник в структурах безопасности американской столицы.
Он утверждает, что манифестанты забрасывают силовиков бутылками с зажигательной смесью. Кроме секретной службы США, на помощь полиции и сотрудникам министерства национальной безопасности были направлены федеральные маршалы, сотрудники управления по борьбе с наркотиками и Национальная гвардия, чтобы усмирять протестующих в Вашингтоне, пишет Fox News.
Уже примерно 4,1 тыс. человек задержаны в ходе протестов в США.