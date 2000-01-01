Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Авиаудар на востоке Сирии: убиты пять проиранских боевиков | Фото:01.06 08:43   MIGnews.com

Авиаудар на востоке Сирии: убиты пять проиранских боевиков

Пять проиранских боевиков были убиты в результате авиаударов в районе Аль-Букамаль на востоке Сирии. Об этом сообщает Сирийская организация по правам человека, ссылаясь на "надежные источники".

Сообщается, что около полуночи военный истребитель атаковал три военных транспортных средства, принадлежащих проиранским боевикам. Они перевозили оружие, в том числе пулеметы.

Национальность погибших не сообщается, однако в отчете говорится, что это не сирийцы. Также, пока неясно, кто ответственен за атаку.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:03
Проиранские боевики нацелены на север Сирии
08:46
Ганц встретился с Мандельблиттом
08:15
В тени эпидемии: Нью-Йорк - город-призрак  
08:13
Сотни участников похорон палестинца призвали к мести
08:05
"Мандельблитт поработил полицию"
07:45
65% хай-тек компаний могут не справиться с кризисом
06:50
"Бэтмен" присоединился к протестующим в Филадельфии  
06:15
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
04:39
Названа причина одного из самых массовых вымираний на Земле
03:28
Трамп пообещал приравнять "Антифа" к террористам
02:10
В США разрешили открыть Disneyland: озвучены правила
22:42
SpaceX: астронавты с Crew Dragon перешли на МКС  
22:21
COVID-19 заставил более половины израильтян бросить курить
22:00
В Израиле разрабатывают секретные ракетные технологии
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  