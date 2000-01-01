01.06 08:43 MIGnews.com

Авиаудар на востоке Сирии: убиты пять проиранских боевиков

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Пять проиранских боевиков были убиты в результате авиаударов в районе Аль-Букамаль на востоке Сирии. Об этом сообщает Сирийская организация по правам человека, ссылаясь на "надежные источники".Сообщается, что около полуночи военный истребитель атаковал три военных транспортных средства, принадлежащих проиранским боевикам. Они перевозили оружие, в том числе пулеметы.Национальность погибших не сообщается, однако в отчете говорится, что это не сирийцы. Также, пока неясно, кто ответственен за атаку.