Еще четыре женщины обвиняют Вайнштейна в сексуальном насилии
Против бывшего кинопродюсера Харви Вайнштейна подан в суд новый иск, согласно которому его обвиняют в изнасиловании еще четырех женщин, в том числе несовершеннолетней.
Одна из женщин, которой сейчас 43 года, заявила, что ей было 17 лет, когда на нее напали в гостиничном номере в 1994 году. Тогда она думала, что в ходе встречи должен был состояться разговор о том, как ей помочь попасть в шоу-бизнес. Об этом сообщает Associated Press.
При подаче иска она руководствовалась законом, согласно которому расширяются сроки исковой давности по делам о сексуальном насилии над несовершеннолетними
Однако, три остальные иска могут отклонить.
Одна из истиц утверждает, что Вайнштейн напал на нее на Каннском кинофестивале во Франции в 1984 году. Другая, которой сейчас 38 лет, утверждает, что Вайнштейн изнасиловал ее во время деловой встречи в квартире на Манхэттене в 2008 году. Еще одна, которой в настоящее время 35 лет, заявила, что Вайнштейн заставил ее совершить половой акт против ее воли в 2013 году.