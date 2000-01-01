01.06 20:40 MIGnews.com
В Израиле – 285 жертв COVID-19, 17169 зараженных
По состоянию на вечер, 1 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 17169 человек.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Израиля.
За последние сутки было зафиксировано 98 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 2006 человек.
На сегодняшний день 32 пациента – в тяжелом состоянии, из которых 29 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Еще 41 пациента – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.
За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 285 пациентов. За последние сутки не было ни одной смерти. 14878 – выздоровели и были выписаны из больниц.
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