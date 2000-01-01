01.06 18:51 MIGnews.com
Минздрав: старшие классы будут закрыты при одном условии
Министерство здравоохранения Израиля предупредило, что может повторно закрыть старшие классы школ, если будут зафиксированы новые вспышки заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает 12 канал.
В настоящее время тысячи учащихся по всей стране находятся на карантине после вспышки коронавируса в учебных заведениях. Вирус был обнаружен в школах Иерусалима, Хадера и Беер-Шевы.
Несмотря на то, что в младших классах также было много подтвержденных случаев заражения, минздрав пока не рассматривает их закрытие.
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