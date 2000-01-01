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Репортаж из тайной квартиры проституток в Рамат-Гане 01.06 14:55   MIGnews.com

Репортаж из тайной квартиры проституток в Рамат-Гане

Корреспонденты 12-го канала израильского ТВ посетили одну из тайных квартир проституционной сети, о раскрытии которой полиция сообщила утром 1 июня.
Канал сообщает о том, что арест основной подозреваемой продлен на четыре дня.

Кроме нее в активном участии в работе сети подозревается ее муж, занимавшийся “маркетингом” и рекламированием предлагавшихся сексуальных услуг.
Соседи тайного борделя в Рамат-Гане утверждают, что им ничего не было известно о происходящем. Один из них утверждает: "Мы даже понятия не имели, кто здесь живет”. На вопрос о том, не замечал ли он повышенной активности и движения поблизости от квартиры сосед ответил: "Да, вполне вероятно”.



Другой сосед - владелец магазина неподалеку, выдвигает прямо противоположную версию - все знали, что творится в квартире, но молчали. Он говорит: “Все знали, что здесь что-то не так, но хранили молчание. Сюда приезжали мужчины со всех районов страны, мы знали, что тут творится”.

Еще одна соседка рассказывает: "Мой бывший муж рассказывал, что туда иногда приезжали на мотоциклах и кого-то оттуда забирали. Мы думали, что это наркотики. Но я не знаю как выглядел этот сосед. У нас тут спокойный квартал - семьи с детьми”.

Другой сосед рассказывает: "Вчера приехала белая Шкода, из нее вышли четверо в черном. Потом приехал МАГАВ. Они стучали в квартиру, но никто не открывал. Два часа они ломали дверь. Я боюсь, что это было не самое приятное место. Я не видел тут вызывающе одетых женщин и чего-либо подозрительного”.

В 2017 году главе сети, бывшей чемпионке Израиля уже предъявлялись обвинения в организации борделя и склонении к проституции. В январе этого года прокуратура была вынуждена отозвать обвинения за недостатком улик.


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