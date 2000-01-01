01.06 15:01 MIGnews.com
Тель-Авив: в воде обнаружено тело 25-летнего мужчины
В прибрежных водах пляжа Манта-Рей в Тель-Авиве обнаружили тело мужчины, сообщают СМИ.Ему было 25 лет.
Врачи вынуждены были констатировать его смерть, прибыв на место происшествия. Полиция начала расследование.
27 мая сообщалось
, что 4-летний мальчик едва не утонул в бассейне гостиницы в Тверии.
Медработники MDA эвакуировали ребенка в больницу Пория в состоянии средней тяжести. Отмечается, что мальчик находился в сознании.
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