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Тель-Авив: в воде обнаружено тело 25-летнего мужчины | Фото:01.06 15:01   MIGnews.com

Тель-Авив: в воде обнаружено тело 25-летнего мужчины

В прибрежных водах пляжа Манта-Рей в Тель-Авиве обнаружили тело мужчины, сообщают СМИ.Ему было 25 лет.

Врачи вынуждены были констатировать его смерть, прибыв на место происшествия. Полиция начала расследование.

27 мая сообщалось, что 4-летний мальчик едва не утонул в бассейне гостиницы в Тверии.

Медработники MDA эвакуировали ребенка в больницу Пория в состоянии средней тяжести. Отмечается, что мальчик находился в сознании.


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