01.06 11:36 MIGnews.com

Тысячи школьников по всему Израилю отправлены на карантин

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Тысячи учащихся по всей стране находятся на карантине после вспышки коронавируса в учебных заведениях. Вирус был обнаружен в школах Иерусалима, Хадера и Беер-Шевы.В высшей школе в городе Хадера 2,180 учеников и работников были отправлены на самоизоляцию после обнаружения COVID-19 у одного из детей. После совещания Министерств образования и здравоохранения было принято решение закрыть школу на время.По сообщениям 12 канала, в общей сложности 32 учебных заведения в Израиле закрылись после повторных вспышек. Генеральный директор минздрава Моше Бар Симон-Тов отметил, что повторный всплеск заболеваний необязательно связан с открытием школ.В пятницу, 29 мая, в Израиле было зафиксировано 115 новых случаев COVID-19. В связи с чем министр здравоохранения Юлий Эдельштейн объявил о планах широкомасштабного тестирования.