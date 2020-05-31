01.06 11:29 MIGnews.com
Трампа из-за протестов поместили в подземный бункер
Из-за массовых протестов возле Белого дома в Вашингтоне президент США Дональд Трамп был временно помещен в подземный бункер.
Также сообщается, что первая леди Мелания Трамп и их сын Бэррон также были временно помещены в бункер. Об этом сообщает CNN
.
Правоохранители добавили, что если состояние в Белом доме будет повышено до красного уровня, президент с членами семьи будет перемещен в Центр чрезвычайных операций.
Также Белый дом предупредил сотрудников, которые должны идти на работу в понедельник, чтобы те скрыли свои пропуска, пока они не достигнут входа в помещение секретной службы, и скрывать их на выходе.
Данные меры продиктованы создавшимся из-за массовых протестов повышенным уровнем опасности.
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