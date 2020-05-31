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Трампа из-за протестов поместили в подземный бункер 01.06 11:29   MIGnews.com

Трампа из-за протестов поместили в подземный бункер

Из-за массовых протестов возле Белого дома в Вашингтоне президент США Дональд Трамп был временно помещен в подземный бункер.

Также сообщается, что первая леди Мелания Трамп и их сын Бэррон также были временно помещены в бункер. Об этом сообщает CNN.

Правоохранители добавили, что если состояние в Белом доме будет повышено до красного уровня, президент с членами семьи будет перемещен в Центр чрезвычайных операций.

Также Белый дом предупредил сотрудников, которые должны идти на работу в понедельник, чтобы те скрыли свои пропуска, пока они не достигнут входа в помещение секретной службы, и скрывать их на выходе.

Данные меры продиктованы создавшимся из-за массовых протестов повышенным уровнем опасности.


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