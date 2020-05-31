01.06 10:33 MIGnews.com
В Миннеаполисе грузовик врезался в толпу протестующих
Грузовик с прицепом врезался в толпу протестующих против полицейского произвола недалеко от центра Миннеаполиса.
На видео можно увидеть, что грузовик ускорился и направился в сторону толпы протестующих в 18:00 по местному времени, однако люди успели отбежать с его пути. В итоге, никто не пострадал.
Протестующие вытащили водителя грузового автомобиля из кабины, повалили на землю и избили, после чего передали полиции.
Министерство общественной безопасности Миннесоты заявило, что водитель был арестован и доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни.
Затем его поместили в тюрьму округа Хеннепин по обвинению в нападении.
По данным властей, мотивы водителя не установлены, но его действия казались преднамеренными.
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