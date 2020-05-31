01.06 10:33 MIGnews.com

В Миннеаполисе грузовик врезался в толпу протестующих

Horrifying traffic cam video of a semi truck going full speed through crowds of protesters on the I-35W bridge in Minneapolis. pic.twitter.com/6D7HeTS07g — Jason DeRusha (@DeRushaJ) May 31, 2020

Here is part of the incident with the truck driving through the protesters on the highway. pic.twitter.com/10d1zwBOtK — Seth Kaplan (@Seth_Kaplan) May 31, 2020

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Грузовик с прицепом врезался в толпу протестующих против полицейского произвола недалеко от центра Миннеаполиса.На видео можно увидеть, что грузовик ускорился и направился в сторону толпы протестующих в 18:00 по местному времени, однако люди успели отбежать с его пути. В итоге, никто не пострадал.Протестующие вытащили водителя грузового автомобиля из кабины, повалили на землю и избили, после чего передали полиции.Министерство общественной безопасности Миннесоты заявило, что водитель был арестован и доставлен в больницу с травмами, не угрожающими жизни.Затем его поместили в тюрьму округа Хеннепин по обвинению в нападении.По данным властей, мотивы водителя не установлены, но его действия казались преднамеренными.