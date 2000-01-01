01.06 10:14 MIGnews.com

Чемпионка Израиля - главарь сети по торговле женщинами

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Полиция Израиля вскрыла сеть торговли женщинами и проституции, оперировавший в квартирах в центре страны.Бордели работали под прикрытием “массажных салонов”.Во главе сети стояла 50-летняя женщина из города Рамат-Ган - в прошлом чемпионка Израиля в атлетических видах спорта, представлявшая страну на международных соревнованиях.Глава сети и ее бывший муж арестованы утром 1 июня. Кроме них арестованы еще шесть подозреваемых.Сеть на протяжении нескольких лет действовала в Рамат-Гане, Гиватайме, Петах-Тикве и Раанане.Женщин из стран бывшего СССР заманивали в Израиль объявлениями в русскоязычной прессе “необходим массаж - высокие зарплаты”.Сеть была вскрыта после нескольких месяцев совместно секретного расследования полиции и управления налогообложения.