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Чемпионка Израиля - главарь сети по торговле женщинами 01.06 10:14   MIGnews.com

Чемпионка Израиля - главарь сети по торговле женщинами

Полиция Израиля вскрыла сеть торговли женщинами и проституции, оперировавший в квартирах в центре страны.

Бордели работали под прикрытием “массажных салонов”.

Во главе сети стояла 50-летняя женщина из города Рамат-Ган - в прошлом чемпионка Израиля в атлетических видах спорта, представлявшая страну на международных соревнованиях.

Глава сети и ее бывший муж арестованы утром 1 июня. Кроме них арестованы еще шесть подозреваемых.

Сеть на протяжении нескольких лет действовала в Рамат-Гане, Гиватайме, Петах-Тикве и Раанане.

Женщин из стран бывшего СССР заманивали в Израиль объявлениями в русскоязычной прессе “необходим массаж - высокие зарплаты”.

Сеть была вскрыта после нескольких месяцев совместно секретного расследования полиции и управления налогообложения.


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