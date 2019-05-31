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Задержан мужчина, финансировавший возвращение боевиков ИГ | Фото:01.06 08:45   MIGnews.com

Задержан мужчина, финансировавший возвращение боевиков ИГ

Испанская полиция арестовала сирийца, обвиняемого в содействии возвращению боевиков "Исламского государства" в Европу.

Об этом в субботу, 1 июня сообщает Euronews English.

Национальная полиция заявила, что этот человек подозревается в том, что он является частью финансовой структуры террористической группы, и его задержали без залога.

Стражи порядка рассказали, что деньги, собранные в Европе, достигают джихадистов через неофициальную систему перевода, известную как хавала.

В заявлении полиции говорится, что 43-летний подозреваемый использовал "ряд мер безопасности, чтобы скрыть свою личность и связи на цифровых платформах".

Как известно, хавала - это неформальная система денежных переводов, в которой используются брокеры, базирующиеся в разных странах, что мешает властям отслеживать перемещение денег через границу.

По словам правоохранителей, операция по его задержанию, проведенная в сотрудничестве с Европолом, была частью борьбы против новой стратегии ИГ по возвращению бойцов в свои страны после потери территории в Ираке и Сирии.

Согласно данным Европейской комиссии, за ИГ воевало примерно 6000 боевиков из Западной Европы.


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