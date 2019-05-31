Задержан мужчина, финансировавший возвращение боевиков ИГ

Национальная полиция заявила, что этот человек подозревается в том, что он является частью финансовой структуры террористической группы, и его задержали без залога.
Стражи порядка рассказали, что деньги, собранные в Европе, достигают джихадистов через неофициальную систему перевода, известную как хавала.
В заявлении полиции говорится, что 43-летний подозреваемый использовал "ряд мер безопасности, чтобы скрыть свою личность и связи на цифровых платформах".
Как известно, хавала - это неформальная система денежных переводов, в которой используются брокеры, базирующиеся в разных странах, что мешает властям отслеживать перемещение денег через границу.
По словам правоохранителей, операция по его задержанию, проведенная в сотрудничестве с Европолом, была частью борьбы против новой стратегии ИГ по возвращению бойцов в свои страны после потери территории в Ираке и Сирии.
Согласно данным Европейской комиссии, за ИГ воевало примерно 6000 боевиков из Западной Европы.