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Злоумышленник расстрелял в Вирджинии 12 человек | Фото:01.06 08:05   MIGnews.com

Злоумышленник расстрелял в Вирджинии 12 человек

По сообщениям властей, в пятницу городской служащий открыл огонь по муниципальному зданию в курортном городе Вирджиния-Бич, штата Вирджиния, убив 12 человек.

Об этом стало известно The Times of Israel.

В полиции заявили, что в результате стрельбы были ранены еще четыре человека, в том числе полицейский, бронежилет которого спас ему жизнь.

Стражи порядка сообщили, что злоумышленник был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией.

Мэр города, Бобби Дайер, назвал стрельбу "самым разрушительным днем ​​в истории Вирджиния-Бич".

"Самый ужасный день в истории Вирджинии-Бич. Пострадавшие - это наши друзья, наши сотрудники, соседи и коллеги", - добавил он.

"Это трагический день для Вирджинии-Бич и всего нашего штата", - заявил губернатор Вирджинии Ральф Нортэм. Он добавил, что едет в город, где произошла стрельба.

Источники уточняют, что трагедия произошла около 16 часов по местному времени.

Как рассказал шеф полиции города Джим Сервера, преступник зашел в здание муниципального комплекса и "немедленно начал без разбора стрелять".

"У нас много жертв, много ранений со смертельным исходом. У нас одиннадцать погибших. Еще шесть человек в больнице, у меня нет информации об их состоянии", - заявил на пресс-конференции Сервера. По его словам, один из пострадавших - офицер полиции, но его спас бронежилет. На месте происшествия работают сотрудники ФБР. Сервера добавил, что у него "нет слов", чтобы описать этот инцидент. "Никакому шефу полиции, нигде в стране не хочется стоять и сообщать такую информацию", - сказал он.

Чиновники отмечают, что стрелок долгое время работал в сфере коммунальных услуг города, и его уволили.


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