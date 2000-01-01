Злоумышленник расстрелял в Вирджинии 12 человек

В полиции заявили, что в результате стрельбы были ранены еще четыре человека, в том числе полицейский, бронежилет которого спас ему жизнь.
Стражи порядка сообщили, что злоумышленник был ликвидирован в ходе перестрелки с полицией.
Мэр города, Бобби Дайер, назвал стрельбу "самым разрушительным днем в истории Вирджиния-Бич".
"Самый ужасный день в истории Вирджинии-Бич. Пострадавшие - это наши друзья, наши сотрудники, соседи и коллеги", - добавил он.
"Это трагический день для Вирджинии-Бич и всего нашего штата", - заявил губернатор Вирджинии Ральф Нортэм. Он добавил, что едет в город, где произошла стрельба.
Источники уточняют, что трагедия произошла около 16 часов по местному времени.
Как рассказал шеф полиции города Джим Сервера, преступник зашел в здание муниципального комплекса и "немедленно начал без разбора стрелять".
"У нас много жертв, много ранений со смертельным исходом. У нас одиннадцать погибших. Еще шесть человек в больнице, у меня нет информации об их состоянии", - заявил на пресс-конференции Сервера. По его словам, один из пострадавших - офицер полиции, но его спас бронежилет. На месте происшествия работают сотрудники ФБР. Сервера добавил, что у него "нет слов", чтобы описать этот инцидент. "Никакому шефу полиции, нигде в стране не хочется стоять и сообщать такую информацию", - сказал он.
Чиновники отмечают, что стрелок долгое время работал в сфере коммунальных услуг города, и его уволили.