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01.06 21:30   MIGnews.com

У МАГАТЭ есть вопросы к Ирану по центрифугам

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что Иран продолжает оставаться в рамках ограничений, установленных в ядерной сделке 2015 года с крупными державами, но запасы низкообогащенного урана и тяжелой воды растут, и впервые возникают вопросы.

Речь идет о политике Ирана по ключевому положению, предназначенному для ограничения использования в стране передовых центрифуг, пишет Ynetnews.

В конфиденциальном ежеквартальном отчете, распространенном среди государств-членов, в МАГАТЭ заявили, что Иран остается в рамках ключевых ограничений, установленных в так называемом Совместном комплексном плане действий, или JCPOA (запасы урана и тяжелой воды).


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