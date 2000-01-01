У МАГАТЭ есть вопросы к Ирану по центрифугам

В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что Иран продолжает оставаться в рамках ограничений, установленных в ядерной сделке 2015 года с крупными державами, но запасы низкообогащенного урана и тяжелой воды растут, и впервые возникают вопросы.
Речь идет о политике Ирана по ключевому положению, предназначенному для ограничения использования в стране передовых центрифуг, пишет Ynetnews.
В конфиденциальном ежеквартальном отчете, распространенном среди государств-членов, в МАГАТЭ заявили, что Иран остается в рамках ключевых ограничений, установленных в так называемом Совместном комплексном плане действий, или JCPOA (запасы урана и тяжелой воды).