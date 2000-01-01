01.06 19:41 MIGnews.com

В Гондурасе подожгли посольство США

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В столице Гондураса произошел пожар в посольстве США. Инцидент произошел после того, как протестующие выложили шины у дипломатического представительства, облили их бензином и подожгли.Сами поджигатели объяснили, что сделали это в знак протеста: они считают, что американское руководство поддерживает президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, которого обвиняют в диктатуре и в том, что довел страну до обнищания.Несколько дней из-за этого в стране не утихают акции протеста. Не работают медики и учителя. В частности, выступают против приватизации больниц и учебных заведений.