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В Гондурасе подожгли посольство США 01.06 19:41   MIGnews.com

В Гондурасе подожгли посольство США

В столице Гондураса произошел пожар в посольстве США. Инцидент произошел после того, как протестующие выложили шины у дипломатического представительства, облили их бензином и подожгли.

Сами поджигатели объяснили, что сделали это в знак протеста: они считают, что американское руководство поддерживает президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, которого обвиняют в диктатуре и в том, что довел страну до обнищания.

Несколько дней из-за этого в стране не утихают акции протеста. Не работают медики и учителя. В частности, выступают против приватизации больниц и учебных заведений.



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