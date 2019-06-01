"День Аль-Кудс" в Берлине: обошлось без происшествий
Несколько сотен пропалестинских активистов выступили против Израиля в субботу в Берлине в рамках мероприятий, посвященных Дню Аль-Кудса, под арабским названием Иерусалима, а сотни других провели контрпротесты в поддержку еврейского государства.
Ежегодные мероприятия, посвященные Дню Аль-Кудса, организованные Ираном, свидетельствуют об антиизраильских протестах, проводимых по всему миру в знак солидарности с палестинским делом в последнюю пятницу мусульманского священного поста в месяц Рамазан.
Ожидалось, что в Берлине примут участие около 2000 человек, но фактическая явка была значительно ниже.
Между тем около 800 человек протестовали в поддержку Израиля на двух отдельных митингах, в том числе несколько политиков, по данным местной прессы.
Некоторые протестующие на митинге скандировали "Свободная, свободная Палестина" и "Детский убийца Израиль", пишет Timesofisrael.