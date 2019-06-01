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`День Аль-Кудс` в Берлине: обошлось без происшествий 01.06 19:16   MIGnews.com

"День Аль-Кудс" в Берлине: обошлось без происшествий

Несколько сотен пропалестинских активистов выступили против Израиля в субботу в Берлине в рамках мероприятий, посвященных Дню Аль-Кудса, под арабским названием Иерусалима, а сотни других провели контрпротесты в поддержку еврейского государства.

Ежегодные мероприятия, посвященные Дню Аль-Кудса, организованные Ираном, свидетельствуют об антиизраильских протестах, проводимых по всему миру в знак солидарности с палестинским делом в последнюю пятницу мусульманского священного поста в месяц Рамазан.

Ожидалось, что в Берлине примут участие около 2000 человек, но фактическая явка была значительно ниже.

Между тем около 800 человек протестовали в поддержку Израиля на двух отдельных митингах, в том числе несколько политиков, по данным местной прессы.

Некоторые протестующие на митинге скандировали "Свободная, свободная Палестина" и "Детский убийца Израиль", пишет Timesofisrael.

На одной машине был плакат с объявлением: "Нет ничего более антисемитского, чем сионизм".

На встречных акциях протеста люди махали израильскими флагами и призывали к солидарности с еврейским государством.

В пятницу протесты в День Аль-Кудса прошли в Иране, Ираке, Ливане и других местах.


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