Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Взрывы на заводе в РФ: более 40 пострадавших 01.06 18:42   MIGnews.com

Взрывы на заводе в РФ: более 40 пострадавших

Количество пострадавших вследствие взрывов на оборонном предприятии в российском Дзержинске превысило 40 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Нижегородской области.

Взрывы произошли на заводе "Кристалл".

"В результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

В ведомстве заверили, что "пострадавших в тяжелом состоянии нет". Среди пострадавших - 38 сотрудников "Кристалла".

СМИ пишут о 43 пострадавших, 15 из которых были госпитализированы.

Из-за инцидента в российском Дзержинске, а также в населенных пунктах Пыра, Желнино и Кордон Лесной ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

"В Дзержинске, а также поселках Пыра, Желнино, Кордон Лесной введен режим ЧС. Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва на "Кристалле", - говорится в сообщении.

В региональном управлении МЧС РФ сообщили о разрушении пяти зданий в результате происшествия. По данным министерства, взрывы произошли в цехе полимеров. Пожар был локализован на площади 800 квадратных метров, распространение огня в лесу неподалеку от завода остановили на площади в 400 квадратных метров.

Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что в результате взрыва в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров. В пресс-службе администрации Дзержинска заявили о повреждении остекления в 185 домах.

Власти Дзержинска заявили об отсутствии угрозы повторных взрывов и химического заражения в городе.

Региональное управление Следкома РФ открыло уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов" (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

Стоит отметить, что "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", госкорпорация "Ростех") - ведущая организация в РФ в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности. Предприятие также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

«Пострадали 38 человек, четверо тяжелых, 25 средних, 9 легких», — сказал собеседник агентства. По его словам, по предварительным данным, погибших нет. Он добавил, что открытое горение ликвидировано, происходит очаговое тление. Представитель экстренных служб рассказал, что взрывов было три. Здание цеха разрушено на площади 100 квадратных метров. В ближайшем поселке Пыра в домах повреждено остекление. Взрыв с последующим возгоранием уничтожил цех по производству взрывчатых веществ на заводе «Кристалл» Нижегородской области. Площадь возгорания — 150 кв. м, пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности. Пожарным удалось потушить его только через час. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают несколько десятков сотрудников оперативных служб. В результате взрыва на заводе «Кристалл» в Нижегородской области полностью уничтожен цех по производству взрывчатых веществ. «Здание цеха по производству взрывчатки размером 15 на 12 метров при взрыве полностью разрушено», — заявил собеседник агентства. Отмечается, что всего в здании завода хранится взрывчатка в тротиловом эквиваленте весом в полтонны. Информацию об инциденте также подтвердил начальник управления по промышленной безопасности учреждения Владимир Серегин, который сообщил, что за взрывом последовал пожар. «Действительно, произошло ЧП. Заводские службы сработали профессионально: сразу после возгорания люди были эвакуированы, в момент последующего взрыва в здании уже никого не было, жертв нет — это главное», — рассказал Серегин ТАСС. Позже горение распространилось на площадь, которая оценивается в 150 кв. м. Пожару был присвоен второй, повышенный ранг сложности, отмечает РЕН ТВ. Пожарным удалось потушить его через час с момента возгорания. В данный момент на месте разрушенного цеха завода работают несколько десятков сотрудников оперативных служб. Как уточнил источник ТАСС в экстренных службах Приволжского федерального округа, на месте работают 66 человек личного состава спасателей и 14 единиц техники. «На месте взрыва на заводе в Дзержинске идет разбор обрушившихся конструкций», — сказал собеседник агентства.⤵️⤵️⤵️

Публикация от 📒📕Книга Отзывов Казань.Новости (@kniga_otzyvov_kazan)





Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:54
Ликуд: мы ничего не предлагали Бен-Бараку
19:45
Жена жертвы теракта в Иерусалиме: здесь случилось чудо
19:41
В Гондурасе подожгли посольство США  
19:16
"День Аль-Кудс" в Берлине: обошлось без происшествий  
18:58
OIC призвала страны перенести свои посольства из Иерусалима
17:57
Палестинцы уверены: "сделка века" сотрет государство
17:16
В КНДР расстреляли пятерых дипломатов, - СМИ
16:53
Голый протест у Освенцима: мужчин оправили в тюрьму
16:35
Ривлин не будет вмешиваться в кризис коалиции
16:15
Полиция пытается опознать тело человека
15:42
Автокатастрофа на шоссе №60: погиб мужчина
15:39
Иран задержал европейских дипломатов на вечеринке
14:05
Иран: Хакеры взломали сайт агентства социального обеспечения
13:47
ЕС осудил поселенческую политику Израиля
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus