01.06 18:42 MIGnews.com

Взрывы на заводе в РФ: более 40 пострадавших

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Количество пострадавших вследствие взрывов на оборонном предприятии в российском Дзержинске превысило 40 человек, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Нижегородской области.Взрывы произошли на заводе "Кристалл"."В результате взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске 42 человека получили ранения легкой и средней степени тяжести. 14 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.В ведомстве заверили, что "пострадавших в тяжелом состоянии нет". Среди пострадавших - 38 сотрудников "Кристалла".СМИ пишут о 43 пострадавших, 15 из которых были госпитализированы.Из-за инцидента в российском Дзержинске, а также в населенных пунктах Пыра, Желнино и Кордон Лесной ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области."В Дзержинске, а также поселках Пыра, Желнино, Кордон Лесной введен режим ЧС. Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва на "Кристалле", - говорится в сообщении.В региональном управлении МЧС РФ сообщили о разрушении пяти зданий в результате происшествия. По данным министерства, взрывы произошли в цехе полимеров. Пожар был локализован на площади 800 квадратных метров, распространение огня в лесу неподалеку от завода остановили на площади в 400 квадратных метров.Замгубернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что в результате взрыва в Дзержинске были выбиты стекла в радиусе трех километров. В пресс-службе администрации Дзержинска заявили о повреждении остекления в 185 домах.Власти Дзержинска заявили об отсутствии угрозы повторных взрывов и химического заражения в городе.Региональное управление Следкома РФ открыло уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов" (ч. 1 ст. 217 УК РФ).Стоит отметить, что "Кристалл" (холдинг "Спецхимия", госкорпорация "Ростех") - ведущая организация в РФ в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности. Предприятие также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности.