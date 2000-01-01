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Лондон: на репетиции парада двое гвардейцев упали в обморок 02.06 04:38   MIGnews.com

Лондон: на репетиции парада двое гвардейцев упали в обморок

Во время репетиции военного парада, который должен состояться на следующей неделе в Лондоне в преддверии официального празднования дня рождения королевы Елизаветы II, двое королевских гвардейцев потеряли сознание.

Как сообщает Daily Mail, причиной обмороков стала необычная для Лондона жара – около 25 градусов по Цельсию, а также то обстоятельство, что гвардейцы носят огромные меховые шапки в любую погоду, если речь идет о параде или почетном карауле.

Вес такой шапки, сделанной из медвежьего меха, достигает трех килограммов.


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