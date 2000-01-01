Лондон: на репетиции парада двое гвардейцев упали в обморок
Во время репетиции военного парада, который должен состояться на следующей неделе в Лондоне в преддверии официального празднования дня рождения королевы Елизаветы II, двое королевских гвардейцев потеряли сознание.
Как сообщает Daily Mail, причиной обмороков стала необычная для Лондона жара – около 25 градусов по Цельсию, а также то обстоятельство, что гвардейцы носят огромные меховые шапки в любую погоду, если речь идет о параде или почетном карауле.
Вес такой шапки, сделанной из медвежьего меха, достигает трех килограммов.