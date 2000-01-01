Умер аристократ, избежавший наказания за убийство жены
В Лондоне скончался 92-летний датский аристократ Клаус фон Бюлов, которому удалось избежать наказания за смерть супруги.
В 1982 году Бюлов проходил главным подозреваемым по делу о двух покушениях на жизнь супруги, совершенные в 1979 и 1980 годах. И в обоих случаях он ввел ей большую дозу инсулина. Женщина осталась жива, но впала в кому и не приходила в сознание до своей смерти в 2008 году, пишет Sky New.
По версии обвинения, фон Бюлов хотел убить супругу, чтобы получить наследство и жениться на любовнице. Его признали виновным и приговорили к лишению свободы на срок 30 лет. Спустя три года суд повторно рассмотрел дело и на этот раз оправдал аристократа.