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Умер аристократ, избежавший наказания за убийство жены 02.06 03:20   MIGnews.com

Умер аристократ, избежавший наказания за убийство жены

В Лондоне скончался 92-летний датский аристократ Клаус фон Бюлов, которому удалось избежать наказания за смерть супруги.

В 1982 году Бюлов проходил главным подозреваемым по делу о двух покушениях на жизнь супруги, совершенные в 1979 и 1980 годах. И в обоих случаях он ввел ей большую дозу инсулина. Женщина осталась жива, но впала в кому и не приходила в сознание до своей смерти в 2008 году, пишет Sky New.

По версии обвинения, фон Бюлов хотел убить супругу, чтобы получить наследство и жениться на любовнице. Его признали виновным и приговорили к лишению свободы на срок 30 лет. Спустя три года суд повторно рассмотрел дело и на этот раз оправдал аристократа.


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