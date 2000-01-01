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Палестинцы уверены: `сделка века` сотрет государство 01.06 17:57   MIGnews.com

Палестинцы уверены: "сделка века" сотрет государство

План США по прекращению конфликта между Израилем и палестинцами, который уже почти два года находится в "черновом варианте", рассматривается палестинцами, а также некоторыми арабскими официальными лицами и политиками как "план по прекращению палестинского дела".

Президент США назвал эту инициативу Джареда Кушнера, зятя и советника Белого дома Дональда Трампа, "сделкой века".

Бытует мнение, что Кушнер отказался от решения о двух государствах, пишет Ynet.

Вашингтон планирует провести первое официальное представление экономических аспектов плана на семинаре "Мир для процветания", который состоится в июне в Бахрейне.

В плане описаны возможные задержки из-за политических событий в Израиле - провал премьер-министра Биньямина Нетаниягу в формировании правительства.


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