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В КНДР расстреляли пятерых дипломатов, - СМИ 01.06 17:16   MIGnews.com

В КНДР расстреляли пятерых дипломатов, - СМИ

Дипломатов жестоко наказали из-за провала второго саммита с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в феврале 2019 года.

Сообщается, что к смертной казни были приговорены спецпредставитель КНДР по делам США Ким Хек Чхоль и еще четыре высокопоставленных дипломата, пишет Chosun Ilbo.

Кроме того, главу отдела ЦК Трудовой партии Ким Ен Чхоля выслали на каторжные работы в лагерь для политзаключенных с целью "перевоспитания".

По данным издания, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился расстрелять дипломатов на военном аэродроме Мирим на восточной окраине Пхеньяна. При этом всех их обвинили в якобы шпионаже в пользу США.


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