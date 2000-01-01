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Голый протест у Освенцима: мужчин оправили в тюрьму 01.06 16:53   MIGnews.com

Голый протест у Освенцима: мужчин оправили в тюрьму

Польский суд приговорил двух белорусов к тюремному заключению за акцию 2017 года. Тогда они и другие активисты раздевались догола в Освенциме и приковывали себя к воротам, при этом один из них зарезал овцу.

Районный суд Кракова подтвердил, что человек, который убил овцу, Адам Беляцкий, был приговорен к одному году тюремного заключения за жестокое обращение с животными и осквернение места памяти, а второму человеку, Никите Валадзко, дали 8 месяцев. Девяти другим участникам было приказано заплатить штрафы. Приговоры являются окончательными.

Беляцкий является сыном известного правозащитника в Беларуси Алеся Беляцкого. Он и Валадзко назвали свои действия "художественным представлением", направленным на протест против войн в Украине и Сирии, пишет Timesofisrael.

"Наши украинские братья и сестры все еще умирают", - заявил Беляцкий AP в прошлом году. "Мы думали, что если мы сделаем это перформанс в таком месте, как Освенцим, мы привлечем внимание к войне", - отметил он.

В марте 2017 года они развернули плакат с надписью "Любовь" у ворот лагеря с нацистской надписью "Arbeit Macht Frei". Группа, состоящая из шести поляков, четырех белорусов и одного немца, была прикована цепью - они скандировали: "Я люблю всех людей, я люблю нашу планету, у меня нет врагов!"

Мужчины были изначально осуждены в прошлом году. В этом постановлении судья Божена Голецка заявила, что вскрытие овцы показало, что ее 15 раз кольнули ножом и что никакое существо, человек или животное, никогда не должно погибнуть в таком месте.


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