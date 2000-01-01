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Иран задержал европейских дипломатов на вечеринке 01.06 15:39   MIGnews.com

Иран задержал европейских дипломатов на вечеринке

Информационное агентство Tasnim сообщило, что иранская полиция временно задержала двух европейских дипломатов на вечеринке смешанного пола, которая является незаконным по иранскому законодательству.

Британский и голландский дипломаты были освобождены рано утром в пятницу после того, как их опознали как иностранных государственных служащих.

В сообщении говорится, что на вечеринке в столице страны (Тегеран), приняли участие мужчины и женщины, но не уточнил, присутствовал ли алкоголь, пишет Ynetnews.

В Иране запрещено употреблять алкогольные напитки или проводить мероприятия для мужчин и женщин, которые не состоят в отношениях.


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