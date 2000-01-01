01.06 15:39 MIGnews.com
Иран задержал европейских дипломатов на вечеринке
Информационное агентство Tasnim сообщило, что иранская полиция временно задержала двух европейских дипломатов на вечеринке смешанного пола, которая является незаконным по иранскому законодательству.
Британский и голландский дипломаты были освобождены рано утром в пятницу после того, как их опознали как иностранных государственных служащих.
В сообщении говорится, что на вечеринке в столице страны (Тегеран), приняли участие мужчины и женщины, но не уточнил, присутствовал ли алкоголь, пишет Ynetnews
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В Иране запрещено употреблять алкогольные напитки или проводить мероприятия для мужчин и женщин, которые не состоят в отношениях.
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