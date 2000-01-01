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Иран: Хакеры взломали сайт агентства социального обеспечения | Фото:01.06 14:05   MIGnews.com

Иран: Хакеры взломали сайт агентства социального обеспечения

Иранское полуофициальное информационное агентство ILNA сообщило, что в пятницу хакеры взломали веб-сайт, принадлежащий неправительственной организации социального обеспечения страны.

Об этом стало известно The Times of Israel.

Агентство ILNA передает, что портал не работал в течение неопределенного времени в предыдущий день, но с тех пор был восстановлен.

В 2011 году Иран столкнулся с компьютерным вирусом Stuxnet, который уничтожил тысячи центрифуг, участвующих в оспариваемой ядерной программе Ирана. Власти Исламской Республики считают, что Stuxnet - это создание Америки и Израиля, хотя ни одна не комментирует это заявление.

Организация социального обеспечения является неправительственным органом, которая выплачивает пособия и пенсии миллионам граждан Ирана

На данный момент власти пытаются установить, кто стоит за кибератакой и с какой целью она была осуществлена.


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