Иран: Хакеры взломали сайт агентства социального обеспечения

Агентство ILNA передает, что портал не работал в течение неопределенного времени в предыдущий день, но с тех пор был восстановлен.
В 2011 году Иран столкнулся с компьютерным вирусом Stuxnet, который уничтожил тысячи центрифуг, участвующих в оспариваемой ядерной программе Ирана. Власти Исламской Республики считают, что Stuxnet - это создание Америки и Израиля, хотя ни одна не комментирует это заявление.
Организация социального обеспечения является неправительственным органом, которая выплачивает пособия и пенсии миллионам граждан Ирана
На данный момент власти пытаются установить, кто стоит за кибератакой и с какой целью она была осуществлена.