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Мечеть Манчестера отказывается хоронить террориста Абеди | Фото: Elliott Brown/Flickr01.06 09:27   MIGnews.com

Мечеть Манчестера отказывается хоронить террориста Абеди

Главная манчестерская мечеть не станет захоронять останки террориста-смертника Салмана Абеди, который на прошлой неделе совершил атаку на концерте Арианы Гранде на стадионе "Манчестер-Арена", убив 22 при этом человека.

Администрация предоставляющей традиционные похоронные услуги членам мусульманской общины города Центральной мечети Манчестера сообщила, что исполнительный комитет решил не проводить церемонию с телом Абеди, если таковой запрос поступит, пишет газета The Times.

Как пишет местная газета Manchester Evening News, на данный момент останки Абеди находятся в морге за пределами агломерации Большой Манчестер. Один из источников сообщил изданию, что городские власти сделают все, что в их силах, чтобы не дать Абеди быть похороненным или кремированным в пределах города.

Именно на муниципальный запрос сослалась Центральная мечеть Манчестера, аргументируя свое решение не связываться с останками террориста.

На данный момент остается неясным, кто будет отвечать за погребение останков или каким образом город планирует это сделать.
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