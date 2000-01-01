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Правительство Британии примет крупнейший антисемитский шабаш | Фото: Mark Hillary/Flickr01.06 08:27   MIGnews.com

Правительство Британии примет крупнейший шабаш антисемитов

Летом в Великобритании состоится, как утверждают его организаторы, "самое крупное в Европе" пропалестинское мероприятие Palestine Expo 2017, которое посетят все передовые антисемиты, исламисты и даже связанные с террористическими организациями участники, одним из которых является внук основателя "Братьев-мусульман", исламистский проповедник Тарик Рамадан.

Довольно символично, что пройдет оно в правительственном учреждении – расположенном в нескольких метрах от парламента Центре королевы Елизаветы II, который находится на балансе министерства по делам общин и местного самоуправления. Состоится сбор 8-9 июля.




Несмотря на то, что учредители "Экспо" называют целью и главной темой мероприятия "введение в историю и культуру Палестины", организовано оно было такой "культурной" организацией, как "Друзья аль-Аксы" – самой экстремистской мусульманской организацией, действующей в Великобритании на сегодняшний день. Ее организатор и руководитель Исмаил Патель многократно отрицал террористическую натуру ХАМАСа, а неоднократно был уличен в сотрудничестве с "Британской мусульманской инициативой" и "благотворительной" ячейкой "Братьев-мусульман" – организацией "Интерпал" (Interpal). Естественно, что сами свою деятельность "Друзья" описывают, как "защиту человеческих прав палестинцев и священной Аль-Акса в Иерусалиме".




В связи с этим еврейская правозащитная организация Jewish Human Rights Watch обратилась к администрации Центра королевы Елизаветы II с призывом отменить "евреененавистническое мероприятие".
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