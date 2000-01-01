01.06 23:44 MIGnews.com

Ватикан накрыл огромный клуб дыма

And I just heard an explosion. Fire at the Vatican? pic.twitter.com/Rgo6qxoEM8 — Mountain Butorac (@MountainButorac) 1 июня 2017 г.

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Сообщения и фотографии о плотном клубе черного дыма, поднимающегося над Ватиканом, стали появляться в Twitter вечером в четверг, 1 июня.Некоторые из очевидцев публиковали изображения и сообщали о "каком-то взрыве"."Я только что слышал взрыв. Пожар в Ватикане?" — пишет один из пользователей Twitter.Согласно последним сообщениям, причиной клубов дыма стал пожар на автомобильной свалке в западной части Рима.На место происшествия прибыли пожарные, о пострадавших не сообщается.Детали происшествия уточняются.