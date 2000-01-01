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twitter.com/@MountainButorac 01.06 23:44   MIGnews.com

Ватикан накрыл огромный клуб дыма

Сообщения и фотографии о плотном клубе черного дыма, поднимающегося над Ватиканом, стали появляться в Twitter вечером в четверг, 1 июня.

Некоторые из очевидцев публиковали изображения и сообщали о "каком-то взрыве".

"Я только что слышал взрыв. Пожар в Ватикане?" — пишет один из пользователей Twitter.

Согласно последним сообщениям, причиной клубов дыма стал пожар на автомобильной свалке в западной части Рима.

На место происшествия прибыли пожарные, о пострадавших не сообщается.

Детали происшествия уточняются.



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