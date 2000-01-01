01.06 19:54 MIGnews.com
Теракт на востоке Саудовской Аравии: взорвался автомобиль
В восточной части Саудовской Аравии в городе Катиф в четверг, 1 июня, взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, как сообщает телеканал "Аль-Арабия".
На данный момент остается неизвестным информация о жертвах и возможном нанесенном ущербе.
Житель города сообщил по телефону, что он услышал взрыв и увидел дым, поднимающийся над областью, которую полиция заблокировала.
Согласно последним данным, ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
Детали происшествия уточняются.
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