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Теракт на востоке Саудовской Аравии: взорвался автомобиль | Фото: Thinkstock01.06 19:54   MIGnews.com

Теракт на востоке Саудовской Аравии: взорвался автомобиль

В восточной части Саудовской Аравии в городе Катиф в четверг, 1 июня, взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой, как сообщает телеканал "Аль-Арабия".

На данный момент остается неизвестным информация о жертвах и возможном нанесенном ущербе.

Житель города сообщил по телефону, что он услышал взрыв и увидел дым, поднимающийся над областью, которую полиция заблокировала.

Согласно последним данным, ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

Детали происшествия уточняются.
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