01.05 09:40 MIGnews.com

На Гавайях упал туристический вертолет: есть жертвы

Front of this rental car was smashed by what witness said is a fuel tank of downed helicopter on Kalolina Street. Three people confirmed killed in crash. @HawaiiNewsNow pic.twitter.com/47FtLEXXEi — Allyson Blair (@AllysonBlairTV) April 29, 2019

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На Гавайях, в районе округа Гонолулу, упал туристический вертолет Robinson R44. В результате крушения погибли пилот вертолета и двое пассажиров.Четырехместный вертолет Robinson R44 принадлежал туристической компании Novictor Helicopters.Следователи еще не определили причину аварии, пишет BBC.Правоохранители сообщили, что представители компании, которой принадлежит вертолет, начали сотрудничать со следствием. Установлены имена предполагаемых жертв крушения, но опознание пока что не проводилось.