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На Гавайях упал туристический вертолет: есть жертвы 01.05 09:40   MIGnews.com

На Гавайях упал туристический вертолет: есть жертвы

На Гавайях, в районе округа Гонолулу, упал туристический вертолет Robinson R44. В результате крушения погибли пилот вертолета и двое пассажиров.

Четырехместный вертолет Robinson R44 принадлежал туристической компании Novictor Helicopters.

Следователи еще не определили причину аварии, пишет BBC.

Правоохранители сообщили, что представители компании, которой принадлежит вертолет, начали сотрудничать со следствием. Установлены имена предполагаемых жертв крушения, но опознание пока что не проводилось.



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