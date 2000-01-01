01.05 08:52 MIGnews.com
Бразильская модель погибла, спасая своих собак
Бразильская топ-модель Кэролайн Биттенкур погибла во время прогулки на яхте в водах Сан-Паулу в воскресенье, 28 апреля, сообщает boston25news
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Внезапно поднялся шторм, и любимые щенки Кэролайн оказались за бортом. 37-летняя модель прыгнула в воду, чтобы спасти питомцев и пропала.
Ее муж, Хорхе Сестини, также прыгнул вслед за супругой, но смог найти ее из-за гигантских волн и сильного ветра.
Тело Кэролайн было найдено днем позже в понедельник около пляжа Сигаррас в Сан-Паулу.
Ее 17-летняя дочь Изабель подтвердила смерть своей матери.
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