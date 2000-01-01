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Мадуро: Мы победили силы оппозиции 01.05 07:31   MIGnews.com

Мадуро: Мы победили силы оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что победа над силами оппозиции состоялась.

Мадуро сказал, что военное руководство страны подавило «разгромом небольшой группы, пытавшейся наполнить Венесуэлу насилием». Он заявил, что попытка госпереворота будет расследоваться.

«Это не останется безнаказанным. Я переговорил с генеральным прокурором, и он назначил трех национальных прокуроров, которые допрашивают всех замешенных в этом событии, и им поручено провести расследование и вынести уголовные обвинения», — заявил он.

По словам Мадуро, в беспорядках были ранены пять военных, двое из них в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что Хуан Гуайдо призвал народ Венесуэлы и военных армии выйти на улицы для проведения операции "Свобода".


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