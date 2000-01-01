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В Эшколе разгорелся крупный пожар | Фото:01.05 21:41   MIGnews.com

В Эшколе разгорелся крупный пожар

По словам официальных лиц, в районе Эшколя на юге Израиля разразился крупный пожар. Одной из возможных причин пожара является запуск самодельный зажигательных устройств из Газы.

По словам пожарного и спасательного департамента Эли Коэна, пожар начался в поле между национальным парком Эшколь и кибуцем Урим, распространившись по лугам и в лесистой местности.

"Команды пожарных работают вместе, чтобы получить контроль над огнем и предотвратить его распространение", - говорит Коэн. В течение дня палестинцы запустили в южный Израиль из Газы десятки зажигательных приспособленийна воздушных шарах." Однако не ясно, был ли огонь в Эшколе вызван одним из этих объектов.

"На данный момент причина пожара неизвестна. Мы узнаем об этом только после проверки со стороны пожарных", - сказал представитель региона Эшколь.





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