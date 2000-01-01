01.05 20:03 MIGnews.com

В Ришон-ле-Ционе родители забыли ребенка в машине

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В среду вечером, 1 мая, 4-летнюю девочку нашли запертой в машине на парковке возле улицы Моше Даяна в Ришон-ле-Цион. Медработники оказали девочке помощь, вытащив её из машины, и эвакуировали в больницу Ассаф-Арофе. Девочка подверглась тепловому удару и обезвоживанию.Полицейские прибыли на место происшествия и задержали владельца машины для допроса.Фельдшер Маген Давид Адом Йонатан Охайон заявил: "Когда мы прибыли на стоянку, мирные жители сказали нам, что увидели малыша в машине. Пожарные, прибывшие на место, разбили окно и спасли девочку, у которой имелись признаки теплового удара.""Мы сразу завели девочку в машину скорой помощи, и включили кондиционер, чтобы охладить ее во время медицинского обследования. Мы позже эвакуировали ее в больницу, когда ее состояние стало стабильным."