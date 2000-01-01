01.05 15:06 MIGnews.com

Всплеск антисемитизма: наивысшее число убийств за 10 лет

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В среду, 1 мая, израильские исследователи из Центра Кантор по изучению современного европейского еврейства в Тель-Авивском университете сообщили, что нападения и насилие против евреев значительно возросли за десять лет, достигая пика в прошлому году, в том числе, убийства и покушения. По данным исследователей, зарегистрировано около 400 случаев насилия по всему миру, причем более четверти крупных случаев произошли в Соединенных Штатах. Однако всплеск антисемитизма за десятилетие наибольшим образом наблюдается в Западной Европе.В Германии уровень насилия против евреев возрос на 70%. В докладе также указывается, что антисемитизм активно пропагандируется правительственными чиновниками в странах на трех континентах, наиболее заметно среди чиновников в Венесуэле, Турции, Польше и Украине. В Венесуэле "антисемитизм в основном пропагандируется государством и его различными ведомствами" под руководством президента Николаса Мадуро."В частности, антиизраильская политика, тесные связи с Ираном и его доверенными лицами, а также принятие палестинского повествования негативно влияют на еврейскую общину из-за олицетворения Израиля, сионизма и иудаизма", - отмечается в докладе.В Турции президент Реджеп Тайип Эрдоган "часто приравнивает Израиль к нацистской Германии". Антисемитизм проявляется "все чаще в заявлениях государственных чиновников", которые изображают "евреев как жестоких убийц", говорится в тексте. В Украине высокопоставленные чиновники высказались против антисемитизма, в том числе бывший президент Петр Порошенко. Однако "было зафиксировано несколько антисемитских заявлений официальных лиц", а также "одобренный городом марш во Львове с участием лиц в нацистской форме". Чиновники в Польше также прибегали к антисемитской риторике."Теперь ясно, что антисемитизм больше не ограничивается крайне левыми, крайне правыми и радикальными исламистами - он стал основным направлением и часто принимается гражданским обществом." Помимо этого, отмечается рост антисемитизма в Интернете и в СМИ, в том числе в международном издании The New York Times. "Антисемитизм в последнее время достиг такого уровня, что ставит под сомнение само продолжение еврейской жизни во многих частях мира. Как мы можем видеть, после второй массовой стрельбы в синагоге в США, многие районы мира, которые ранее считались безопасными, больше таковыми не являются."Несмотря на это, в докладе говорится об улучшении сотрудничества между еврейскими общинами и правоохранительными органами в Европе. Несколько европейских правительств также предприняли серьезные шаги, в том числе полностью приняли рабочее определение антисемитизма, изложенное Международным альянсом памяти жертв Холокоста.