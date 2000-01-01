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Берлускони прооперировали 01.05 13:32   MIGnews.com

Берлускони прооперировали

Бывшему итальянскому премьер-министру Сильвио Берлускони сделали лапароскопическую хирургическую операцию в связи кишечной непроходимостью, что подняло вопрос о его кампании на выборах в Европарламент.

Офис Берлускони заявил, что операция во вторник была успешной и 82-летний медиамагнат днях выйдет из больницы.

Ранее офис Берлускони заявлял, что он страдает от острой почечной колики - боли часто связанной с камнями в почках. Политика госпитализировали в тот же день, когда он должен был представить кандидатов от своей партии Forza Italia на выборах в Европейский парламент 26 мая, пишет Associated Press.

Берлускони может быть кандидатом, ведь в прошлом году суд решил "реабилитировать" его после осуждения за налоговое мошенничество, которое лишило политика права занимать государственные должности.


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