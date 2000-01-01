Берлускони прооперировали

Бывшему итальянскому премьер-министру Сильвио Берлускони сделали лапароскопическую хирургическую операцию в связи кишечной непроходимостью, что подняло вопрос о его кампании на выборах в Европарламент.
Офис Берлускони заявил, что операция во вторник была успешной и 82-летний медиамагнат днях выйдет из больницы.
Ранее офис Берлускони заявлял, что он страдает от острой почечной колики - боли часто связанной с камнями в почках. Политика госпитализировали в тот же день, когда он должен был представить кандидатов от своей партии Forza Italia на выборах в Европейский парламент 26 мая, пишет Associated Press.
Берлускони может быть кандидатом, ведь в прошлом году суд решил "реабилитировать" его после осуждения за налоговое мошенничество, которое лишило политика права занимать государственные должности.