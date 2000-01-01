01.05 12:42 MIGnews.com

ВВС США впервые применили суперистребитель F-35

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ВВС США впервые использовали истребитель пятого поколения F-35A Lightning II для выполнения боевых задач.Два истребителя F-35 были применены в северном Ираке для уничтожения тоннелей Исламского Государства.CENTCOM сообщает, что для нанесения ударов по позициям Исламского Государства в горах Хамрин была использована конвенциональная версия истребителя.Израиль был первым государством применившим F-35 в боевых условиях в мае прошлого года в ходе атак против сирийских объектов. После этого корпус морской пехоты США использовал вариант истребителя с вертикальным взлетом и посадкой - F-35В для ударов по Талибану в Афганистане.Два крыла ВВС США - 388-е и 419-е получили F-35 и оперируют на Ближнем Востоке. Самолеты базируются на базе А-Дафра в ОАЭ.