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Игрок в крикет заключен на 5 лет после изнасилования спящей 01.05 11:54   MIGnews.com

Игрок в крикет заключен на 5 лет после изнасилования спящей

Австралийский игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины и приговорен к 5 годам лишения свободы, сообщает The Guardian.

Хепберн, изнасиловал жертву, спящую в спальне своего товарища по команде.

Судьяв Вустерского королевского суда в Англии вынес приговор назвал преступление жалким, сексистским и грязным.

Его жертва также назвала это злым и отвратительным нападением, также девушка сказала, что после произошедшего у нее случилось посттравматическое стрессовое расстройство.

Сообщается, что 23-летний Хепберн соревновался в сексуальных достижениях со своими одноклубниками по команде. По всей видимости, Хепберн очень хотел победить, потому решился на совершение преступления.

Жертва рассказала, что думала, что она занималась сексом с тогдашним товарищем по команде Хепберна Джо Кларком по обоюдному согласию, но поняла, что была изнасилована Хепберном, после того как услышала австралийский акцент.


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