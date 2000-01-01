Игрок в крикет заключен на 5 лет после изнасилования спящей
Австралийский игрок в крикет Алекс Хепберн признан виновным в изнасиловании спящей женщины и приговорен к 5 годам лишения свободы, сообщает The Guardian.
Хепберн, изнасиловал жертву, спящую в спальне своего товарища по команде.
Судьяв Вустерского королевского суда в Англии вынес приговор назвал преступление жалким, сексистским и грязным.
Его жертва также назвала это злым и отвратительным нападением, также девушка сказала, что после произошедшего у нее случилось посттравматическое стрессовое расстройство.
Сообщается, что 23-летний Хепберн соревновался в сексуальных достижениях со своими одноклубниками по команде. По всей видимости, Хепберн очень хотел победить, потому решился на совершение преступления.
Жертва рассказала, что думала, что она занималась сексом с тогдашним товарищем по команде Хепберна Джо Кларком по обоюдному согласию, но поняла, что была изнасилована Хепберном, после того как услышала австралийский акцент.