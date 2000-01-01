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Обвиняемый в насилии эстонский министр решил уволиться 02.05 00:14   MIGnews.com

Обвиняемый в насилии эстонский министр решил уволиться

Министр информационных технологий и внешней торговли Эстонии Марти Куузик подал прошение об отставке, в связи с обвинениями в домашнем насилии. Президент страны Керсти Кальюлайд приняла его заявление.

Так, если информация о возможном насилии в семье со стороны Куузика подтвердится, то политик не вернется на занимаемую должность, пишет ERR.

На прошлой неделе была опубликована информация о том, что СМИ знают не только о случаях насилия в семье со стороны министра. Сообщалось о случае, когда полицейские останавливали министра за превышение скорости, и возможное вождение в нетрезвом виде.


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