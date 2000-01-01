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Ассанжу вынесут судебный приговор в четверг 01.05 16:19   MIGnews.com

Ассанжу вынесут судебный приговор в четверг

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в четверг, 2 мая, предстанет перед британским судом. Он услышит приговор за одну из крупнейших утечек секретной информации. Также будет решен вопрос об его экстрадиции в США.

Ассанж услышит приговор в Суде короны в 10:30. Это будет приговор за нарушение условий его освобождения под залог и получения политического убежища.

Кроме этого, в четверг, в 10:00, в Вестминстерском мировом суде состоится слушание по запросу США об экстрадиции, пишет Reuters.

Ассанжу было предъявлено обвинение в сговоре с экс-аналитиком военной разведки Челси Мэннингом, чтобы получить доступ к правительственному компьютеру в результате утечки WikiLeaks в 2010 году сотен тысяч военных сообщений США о войнах в Афганистане и Ираке и американской дипломатической связи.

11 апреля Джулиан Ассанж был арестован в Лондоне.


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